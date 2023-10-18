Косметолог Михайлова раскрыла секрет омоложения Долиной, Королевой и Булановой

Специалист озвучила, к каким процедурам, судя по внешнему виду, могли прибегнуть звезды.Звезды отечественной эстрады регулярно обращаются к пластическим хирургам и косметологам, чтобы сохранить молодость и продолжать оставаться востребованными.
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