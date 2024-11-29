Зеленский подписал закон о возвращении дезертиров в течение 72 часов

Закон, позволяющий дезертирам в течение 72 часов добровольно вернуться на военную службу без вынесения наказания, подписал президент Украины Владимир Зеленский, 28 ноября сообщила пресс-служба Верховной рады Украины на официальном сайте.
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