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Царьград

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В России с 17 февраля начинает действовать новый стандарт для защиты платежей по QR-кодам

В России с 17 февраля начинает действовать новый стандарт для защиты платежей по QR-кодам

Новый стандарт Центробанка для защиты операций с QR-кодами вступил в силу. Он направлен на повышение безопасности при финансовых операциях.

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