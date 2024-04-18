Советы на неделю с 22 по 28 апреля 2024 года согласно гороскопу Павла Глобы Алёна ЮрьеваСоветы астролога Павла Глобы всегда привлекают внимание тех, кто верит в астрологию или просто ищет подсказок для успешной недели.