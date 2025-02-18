В Госдуме внесут законопроект о выходе в декрет на любом сроке беременности

Фракция «Справедливая Россия — За правду» во главе с Сергеем Мироновым подготовит законопроект для Госдумы, который позволит женщинам уходить в декретный отпуск с момента регистрации в женской консультации, независимо от срока беременности.
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