Сложную операцию на ногах провели для 74-летнего пациента в больнице Сергиева Посада

В больницу Сергиево-Посада обратился 76-летний мужчина с сильными болями в ногах. При обследовании у него обнаружили сразу три опасных состояния: расширение аорты, синдром Лериша и атеросклероз сонных артерий.
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