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Свежие комментарии

  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

Подростки Пуровского района придумали настольные игры «Движения Первых»

Подростки Пуровского района придумали настольные игры «Движения Первых»

На Ямале выпустят несколько настольных игр, сюжеты которых придумали активисты «Движения Первых». Первую разработку подростки из Пуровского района привезли с каникул — трудились над идеей в оздоровительном лагере.

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