Подростки Пуровского района придумали настольные игры «Движения Первых»

На Ямале выпустят несколько настольных игр, сюжеты которых придумали активисты «Движения Первых». Первую разработку подростки из Пуровского района привезли с каникул — трудились над идеей в оздоровительном лагере.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии