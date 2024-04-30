Кошка залезла в коробку и ее случайно отправили на 1000 км: видео питомца после поездки

Любимая кошка Кэрри по кличке Гальяно всегда жила в доме, но 10 апреля бесследно исчезла. Семья сбилась с ног в бесплодных поисках, но спустя две недели получила звонок со склада, где разбирали возвращенные посылки.
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