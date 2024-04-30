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Кошка залезла в коробку и ее случайно отправили на 1000 км: видео питомца после поездки

Кошка залезла в коробку и ее случайно отправили на 1000 км: видео питомца после поездки

Любимая кошка Кэрри по кличке Гальяно всегда жила в доме, но 10 апреля бесследно исчезла. Семья сбилась с ног в бесплодных поисках, но спустя две недели получила звонок со склада, где разбирали возвращенные посылки.

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Комментарии
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Лариса Дормидонтова
Надо бы призвать эту дуру смотреть, ЧТО и куда ты упаковываешь - если, конечно, это не идиотская придумка для развлечения.
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9 час.
Элеонора Коган
Вот именно.Смотреть надо, что пакуешь.
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5 час.
Элеонора Коган
Хорошо что по чипу нашли хозяев и кошечка вернулась домой!!!!
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5 час.

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