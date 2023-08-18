О демократии, которая существует. Запад рискует повторить на Украине ошибки совершённые во Вьетнаме и Афганистане (2 статьи)

Игорь Левитас: О демократии, которая существует. И попрошу без смеха Джозеф и Хантер Байдены. Фото: Carlos Barria / Reuters А давайте немного поговорим о демократии.
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