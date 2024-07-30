Росреестр внес в ЕГРН сведения о 632 тыс. адресов объектов новых регионов

В рамках масштабной работы Росреестра по переоформлению недвижимости в новых регионах России, Управлением Росреестра по Москве в Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о 632 тысячах объектов из Федеральной информационной адресной системы (ФИАС).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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