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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

«Карелия Палп» продолжает знакомить школьников с профессиями

Ставшие традиционными «уроки леса», инициированные «Карелией Палп», прошли 10 октября в школах Кондопоги – городе, где расположены основные производственные активы холдинга В рамках ежегодных мероприятий более 400 учащихся познакомили с профессиями отрасли: рассказали о процессе производства бумаги от лесозаготовки, транспортировки и изготовления до лесовосстановления.

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