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Медведев о Надале: «В детстве я не носил безрукавки, но точно пытался так же бить форхенд»

Медведев о Надале: «В детстве я не носил безрукавки, но точно пытался так же бить форхенд»

«Появился Рафа, и все начали ходить в безрукавках и подражать его форхенду. И всех тренеров это бесило.

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