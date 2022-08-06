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Гендиректор «Спартака» Мележиков может покинуть клуб

Гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков может покинуть клуб.  Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», компания «Лукойл» хочет видеть на этом посту своего человека.

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