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Ткачев о первом звене «Авангарда»: «Потребовалось время, чтобы притереться к Спунеру. Найт отдавал и страховал нас с Буше, с Райаном больше вариантов в завершении атак»

– Ваша тройка доминирует в лиге прямо сейчас. Есть понимание, почему стало все так здорово получаться в последнее время? – Думаю, нашли нужный баланс в наших взаимодействиях.

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