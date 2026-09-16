Экспертиза выявила недостатки лечения умершей после операции девочки с Алтая

По словам матери, врачи сообщили ей, что остановки сердца не ожидали В деле о смерти шестимесячной девочки из Алтайского края, которая умерла после пластической операции в новосибирской больнице в мае 2022 года, появились результаты новой экспертизы.
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