БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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В Конгрессе США выявили умственно отсталых, которые заседают в обеих палатах

В Конгрессе США выявили умственно отсталых, которые заседают в обеих палатах

Несколько членов Палаты представителей от обеих партий предупредили, что несколько из их коллег совсем выжили из ума и не могут должным образом выполнять свою работу, - сообщает издание Politico.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
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