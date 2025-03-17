В Конгрессе США выявили умственно отсталых, которые заседают в обеих палатах

АНГЕЛ АНГЕЛ

Они счастливчики, В России все куда печальнее процентов 8 вменяемых в госдуме и совфеде, а остальные клиенты института Сербского и Кащенко... Распил, коррупция, откаты и т.д. на это у них у всех "ума" хватает. До обеда думают как своровать, а после обеда как вынести...