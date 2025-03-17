Несколько членов Палаты представителей от обеих партий предупредили, что несколько из их коллег совсем выжили из ума и не могут должным образом выполнять свою работу, - сообщает издание Politico.
В Конгрессе США выявили умственно отсталых, которые заседают в обеих палатах
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Они счастливчики, В России все куда печальнее процентов 8 вменяемых в госдуме и совфеде, а остальные клиенты института Сербского и Кащенко... Распил, коррупция, откаты и т.д. на это у них у всех "ума" хватает. До обеда думают как своровать, а после обеда как вынести...
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20 час.
Вадим Лебедев
От людей, живущих на таблетках и препаратах - хорошего не жди. Байден с сыном, Хилари, Зеленский - таких много.......
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2 час.
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