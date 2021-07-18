Врач назвал способ безопасно охладиться вспотевшему человеку во время жары

Самой большой опасностью во время жары является резкий перепад температур. Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников РИА Новости.
Самой большой опасностью во время жары является резкий перепад температур. Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников РИА Новости.
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