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Врач назвал способ безопасно охладиться вспотевшему человеку во время жары

Врач назвал способ безопасно охладиться вспотевшему человеку во время жары

Самой большой опасностью во время жары является резкий перепад температур. Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников РИА Новости.

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