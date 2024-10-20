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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Первые 10 минут геймплея «рогалика» WIndblown За несколько дней до релиза Windblown ра...

Первые 10 минут геймплея «рогалика» WIndblown За несколько дней до релиза Windblown ра...

Первые 10 минут геймплея «рогалика» WIndblownЗа несколько дней до релиза Windblown разработчик Motion Twin вместе с издательством IGN выпустили геймплейное видео, в котором показывают первые 10 минут геймплея грядущего изометрического «рогалика».

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