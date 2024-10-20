Первые 10 минут геймплея «рогалика» WIndblown За несколько дней до релиза Windblown ра...

Первые 10 минут геймплея «рогалика» WIndblownЗа несколько дней до релиза Windblown разработчик Motion Twin вместе с издательством IGN выпустили геймплейное видео, в котором показывают первые 10 минут геймплея грядущего изометрического «рогалика».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)