В Госдуме обсудят законопроект о выплатах домохозяйкам

Законопроект о ежемесячных выплатах для занимающихся домашним хозяйством граждан РФ разработал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР), 14 марта сообщает ТАСС со ссылкой на текст документа.
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