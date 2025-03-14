В Госдуме обсудят законопроект о выплатах домохозяйкам

Законопроект о ежемесячных выплатах для занимающихся домашним хозяйством граждан РФ разработал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР), 14 марта сообщает ТАСС со ссылкой на текст документа.