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Пятый канал

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Минимальное число уроков в 10-11-х классах вырастет с 1 сентября 2027 года

Минимальное число уроков в 10-11-х классах вырастет с 1 сентября 2027 года

Минимальное количество уроков в 10–11-х классах увеличится до 2312 часов с 1 сентября 2027 года. Это следует из приказа Министерства просвещения России, который изучили журналисты ТАСС.

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