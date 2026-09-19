Минимальное число уроков в 10-11-х классах вырастет с 1 сентября 2027 года

Минимальное количество уроков в 10–11-х классах увеличится до 2312 часов с 1 сентября 2027 года. Это следует из приказа Министерства просвещения России, который изучили журналисты ТАСС.
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