Как не разругаться с родственниками за новогодним столом

Семейные застолья часто требуют от нас железной выдержки. Новогодние праздники — это время, когда за одним столом собираются близкие и дальние родственники, чтобы, как предполагается, все вместе вкусно поесть, поговорить, обсудить семейные новости, посмеяться и повеселиться.
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