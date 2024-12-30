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Как не разругаться с родственниками за новогодним столом

Как не разругаться с родственниками за новогодним столом

Семейные застолья часто требуют от нас железной выдержки. Новогодние праздники — это время, когда за одним столом собираются близкие и дальние родственники, чтобы, как предполагается, все вместе вкусно поесть, поговорить, обсудить семейные новости, посмеяться и повеселиться.

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