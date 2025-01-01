В 2025 году доходная часть бюджета за счёт введения прогрессивной шкалы НДФЛ пополнится более чем на 300 миллиардов рублей

Фото: stupinoadm.ru В 2025 году ожидается, что доходная часть бюджета значительно увеличится благодаря введению прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ), что позволит пополнить казну более чем на 300 миллиардов рублей.
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