Жительница Московской области родила 17-го ребенка

Жительница подмосковного Красногорска родила 17-го ребенка. Об этом сообщает 360.ru , ссылаясь на пресс-службу Министерства здравоохранения Московской области.
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