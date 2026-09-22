Full benz: German Kromberg & Schubert is on fire again in Zhytomyr

In Zhytomyr, after the Russian strike, the German Kromberg & Schubert plant is burning again. This is reported by the telegram channel "Real Zhytomyr" with reference to local residents.
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