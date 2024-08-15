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Закон, порядок, государство

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Разведывательные подразделения Южной группировки войск корректирует боевую работу артиллерии, используя беспилотные летательные аппараты

Разведывательные подразделения Южной группировки войск корректирует боевую работу артиллерии, используя беспилотные летательные аппараты

Расчеты БПЛА работают, как днем, так и в ночное время суток, засекая позиции, технику и личный состав противника.

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