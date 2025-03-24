Россияне заметили в небе «странные спирали»

Жители некоторых российских регионов заметили в небе необычные облака, похожие на спирали. Как сообщает АиФ, «странные спирали» увидели жители Калининграда, Ростова-на-Дону и Краснодара, и начали распространять их в Сети.
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