Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Россияне заметили в небе «странные спирали»

Россияне заметили в небе «странные спирали»

Жители некоторых российских регионов заметили в небе необычные облака, похожие на спирали. Как сообщает АиФ, «странные спирали» увидели жители Калининграда, Ростова-на-Дону и Краснодара, и начали распространять их в Сети.

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