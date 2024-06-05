«Решение финансовоемкое, но очень нужное»: Алексей Корабельников оценил предложение индексировать пенсии работающим пенсионерам

По его словам, отсутствие индексации пенсий создаёт предпосылки для сокрытия доходов Возврат к индексации пенсий работающих пенсионеров – вопрос крайне важный не только с социальной, но и с экономической точки зрения.
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