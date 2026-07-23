Железняков высмеял Петросян, ушедшую от Тутберидзе

Хореограф Алексей Железняков начал работать с Аделией Петросян, когда та была совсем ребенком. Поэтому новость о ее уходе из группы Этери Тутберидзе стала для него удивлением и разочарованием одновременно.
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