Starhit.ru — са...
MainНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Железняков высмеял Петросян, ушедшую от Тутберидзе

Железняков высмеял Петросян, ушедшую от Тутберидзе

Хореограф Алексей Железняков начал работать с Аделией Петросян, когда та была совсем ребенком. Поэтому новость о ее уходе из группы Этери Тутберидзе стала для него удивлением и разочарованием одновременно.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии