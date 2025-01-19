Талибы направили в Иран сразу 2 делегации

Афганцы направили в Иран две делегации, 19 января сообщает SA. Сообщается, что первую делегацию возглавил начальник департамента транзита Минторга «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мохаммадулла Бахтияр.
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