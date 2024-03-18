Какие дела будут считаться грехом на неделе с 18 по 24 марта 2024 года согласно церковным и народным праздникам Алёна ЮрьеваВ нашем мире дни насыщенны не только обыденными делами, но и символическими значениями, укоренёнными в вековых традициях.