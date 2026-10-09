Путин: Россия готова поставлять нефть и нефтепродукты на рынки США и всего мира

Россия подтвердила готовность поставлять нефть и нефтепродукты на рынки США и всего мира. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом.
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