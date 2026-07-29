"Мосфильм" открыл выставку редких киноснимков в Нальчике

В Нальчике открылась фотовыставка "Кино-Дза-Дза! "Мосфильм" - Золотая коллекция триумфов". Более 70 редких фотографий и малоизвестные факты о создании советских фильмов доступны посетителям до конца лета.
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