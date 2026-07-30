В Ленобласти новая комиссия будет курировать борьбу с нелегальными перевозчиками

В Ленинградской области создана Межведомственная транспортная комиссия. Новая структура будет заниматься борьбой с нелегальными перевозчиками и анализировать дорожные происшествия с участием грузовиков и автобусов.
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