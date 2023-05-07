Карелия.ньюс

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В Карелии на пенсию проводили служебную собаку Венди

«Пенсионерка» теперь живет в большом частном доме. Розыскная собака по кличке Венди проходила службу в полиции Прионежского района с кинологами Анастасией Вороной и Павлом Доруновым, а также в Центре кинологической службы МВД по Республике Карелия.

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