Страна и люди
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Страна и люди

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Только шесть стран готовы отправить войска на Украину

Только шесть стран готовы отправить войска на Украину

Из 30 стран так называемой «коалиции желающих» только шесть выразили готовность отправить войска на Украину, сообщает AFP.

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Комментарии
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ВН
Владимир Никитин
Неужели Балтия наладила производство луков и стрел!? Ну, это прорыв в их ВПК! Британия небось своих спецов туда отправила для обучения обращению этого громадного войска с новым супероружием!
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9 час.
Александр
Пусть отправят.Хоронить лишь бы не отказались.
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4 час.
Россиянин
Пшеки.
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23 мин.
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