Из 30 стран так называемой «коалиции желающих» только шесть выразили готовность отправить войска на Украину, сообщает AFP.
Только шесть стран готовы отправить войска на Украину
Комментарии
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ВН
Владимир Никитин
Неужели Балтия наладила производство луков и стрел!? Ну, это прорыв в их ВПК! Британия небось своих спецов туда отправила для обучения обращению этого громадного войска с новым супероружием!
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9 час.
Александр
Пусть отправят.Хоронить лишь бы не отказались.
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4 час.
Россиянин
Пшеки.
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23 мин.
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