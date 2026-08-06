IBM выделит $50 млн на доступ к квантовым компьютерам для поиска новых научных открытий с помощью ИИ

Компания присоединилась к программе Genesis Mission Министерства энергетики США, где ИИ-агенты будут работать над задачами уже существующих квантовых алгоритмовIBM стала участником первого этапа программы Genesis Mission Министерства энергетики США (DOE), посвящённой поиску научных применений квантовых вычислений с помощью искусственного интеллекта.
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