IBM выделит $50 млн на доступ к квантовым компьютерам для поиска новых научных открытий с помощью ИИ

Компания присоединилась к программе Genesis Mission Министерства энергетики США, где ИИ-агенты будут работать над задачами уже существующих квантовых алгоритмовIBM стала участником первого этапа программы Genesis Mission Министерства энергетики США (DOE), посвящённой поиску научных применений квантовых вычислений с помощью искусственного интеллекта.