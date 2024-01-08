Макс Кейзер предупреждает о потенциальной конфискации правительством США биткоин в ETF

Криптовалютный мир с нетерпением ожидает решения SEC по первому в Америке биткоин-ETF, в то время как биткоин-максималист Макс Кейзер выступает с резким предупреждением против этого финансового инструмента.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии