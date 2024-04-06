Конец безвиза с Таджикистаном: России бросили вызов

Светлана Масютенко

Конечно, надо для жителей Средней Азии давно отменить безвизовый режим, а то их свободное передвижение через границы и затем их свободное передвижение по стране стало доставлять много неприятностей. Вроде все едут на работу, а на самом деле работают-то не все...где эти остальные, чем занимаются, как ведут себя?...Мигранты-- глупая добыча для наших врагов на Западе, за копейки душу продадут, ничего святого даже в дни их святых праздников...