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Конец безвиза с Таджикистаном: России бросили вызов

Конец безвиза с Таджикистаном: России бросили вызов

Фото: freepik.com.Сегодня 2,2K прочитали Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отменил безвизовый режим для граждан Таджикистана.

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Комментарии
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Светлана Масютенко
Конечно, надо для жителей Средней Азии давно отменить безвизовый режим, а то их свободное передвижение через границы и затем их свободное  передвижение по стране стало доставлять много неприятностей. Вроде все едут на работу, а на самом деле работают-то не все...где эти остальные, чем занимаются, как ведут себя?...Мигранты-- глупая добыча для наших врагов на Западе, за копейки душу продадут, ничего святого даже в дни их святых праздников...
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