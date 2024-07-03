IP68, аккумулятор более 5000 мА·ч при толщине менее 10 мм, камера Leica и 60 Мп. Изображение и характеристики Xiaomi Mix Fold 4

10 июля Samsung представит новый складной флагман Galaxy Z Fold6, но над своим флагманом работает и Xiaomi: в Сети появился первый качественный рендер будущего Xiaomi Mix Fold 4, есть и подробности о характеристиках.
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