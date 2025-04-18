Активность Солнца снизится в ближайшие два года

Снижение солнечной активности прогнозируется в ближайшие два года. Магнитных бурь и полярных сияний станет меньше, заявил инженер обсерватории "Вега" Новосибирского государственного университета (НГУ) Егор Коняев, чьи слова в пятницу, 18 апреля 2025 года, ТАСС.