Президент Финляндии Стубб: Запад должен отказаться от воинственной риторики

Президент Финляндии Александр Стубб призвал Запад воздержаться от воинственной риторики в адрес Москвы, по его словам, западным странам нужно быть готовыми к противостоянию с РФ, однако прямой конфликт маловероятен.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии