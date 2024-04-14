Билл Гейтс и Пола Херд, Мария Шарапова, Ким Кардашьян, Кэти Перри и Орландо Блум на премии Breakthrough Prize

В музее Академии кинематографических искусств и наук в Лос-Анджелесе прошла 10-я ежегодная церемония вручения премии Breakthrough Prize, которую присуждают ученым со всего мира за прорывные достижения в разных областях науки.
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