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Концерт SHAMAN в Кургане обернулся скандалом: россияне возмущены

Концерт SHAMAN в Кургане обернулся скандалом: россияне возмущены

Популярность выдающегося музыканта Ярослава Дронова, более известного как SHAMAN, стремительно растет.

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Комментарии
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АБ
Александр Балушкин
Разные артисты, разные люди ничего страшного в этом нет. Всё естественно.
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14 час.
sa
svet alex
Либершиза опять возбудилась! Надо создавать движение и гадить России  на всех уровнях: и на военном, и на экономическом, и на культурном. Все время врут и злобствуют. Только что видела Шамана в кремлевском концерте с песней о Ленинграде. А провинция пусть скажет спасибо, что Шаман до них добирается!
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10 час.
РМ
Раиса Мелькумова
Мне нравится этот молодой исполнитель и песни его… но как бы не пошла голова кругом от успеха и гонораров! Откуда такие суммы за концерты ?
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25 мин.

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