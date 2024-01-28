Концерт SHAMAN в Кургане обернулся скандалом: россияне возмущены

sa

svet alex

Либершиза опять возбудилась! Надо создавать движение и гадить России на всех уровнях: и на военном, и на экономическом, и на культурном. Все время врут и злобствуют. Только что видела Шамана в кремлевском концерте с песней о Ленинграде. А провинция пусть скажет спасибо, что Шаман до них добирается!