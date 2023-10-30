Борцы с «кровавым режимом» умеют виртуозно переобуваться в воздухе

Алексей Горшков

Я всё-таки и МАРКСИЗМ считаю антигосударственным течением, ВНЕДРЁННЫМ геополитическими конкурентами Российской империи с целью её развала! Другое дело,что он вышел у них из-под контроля - так и взращенные ими Гитлер, Бен Ладен, и др. - из под контроля у них вышли! Причём - он был течением далеко НЕ ПЕРВЫМ, главное - АНТИГОСУДАРСТВЕННЫМ !!! Потому-то многим "убежальцам" часть народа так сочувствует - нас же с СОВЕТСКИХ времён воспитывали в духе АНТИГОСУДАРСТВЕННИЧЕСТВА: "охранитель" - "фу,бяка!", зато "пламенный революционер" - "ай,молодец"! Откровенных ТЕРРОРИСТОВ ГЕРОЯМИ СЧИТАТЬ учили, например - убийц-народовольцев! На многое нам Украина ГЛАЗА ОТКРЫЛА !!! Уважаемый мною Пучков-Гоблин как-то сказал,что-то вроде (дословно не помню): "Чем ХУЖЕ в нашей истории описывается какой-либо исторический персонаж - тем ЛУЧШЕ он оказывается,если внимательнее историю почитать"! Я бы добавил: И НАОБОРОТ !!! Так - Иван Грозный, Павел I, Бенкендорф и т.д. - за Россию и народ были,а декабристы, Герцен, Александры I-й и II-й,и пр....