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Борцы с «кровавым режимом» умеют виртуозно переобуваться в воздухе

Борцы с «кровавым режимом» умеют виртуозно переобуваться в воздухе

Редкая неделя обходится без очередной скандальной историей, с «лицами, признанными иноагентами». На днях опять отличилась оперная дива Мария Максакова *.

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Комментарии
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Юрий Золотарев
ВСЕХ сволочей-предателей - НАХН!!!
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2 д.
Алексей Горшков
Я всё-таки и МАРКСИЗМ считаю антигосударственным течением, ВНЕДРЁННЫМ геополитическими конкурентами Российской империи с целью её развала! Другое дело,что он вышел у них из-под контроля - так и взращенные ими Гитлер, Бен Ладен, и др. - из под контроля у них вышли! Причём - он был течением далеко НЕ ПЕРВЫМ, главное - АНТИГОСУДАРСТВЕННЫМ !!! Потому-то многим &quot;убежальцам&quot; часть народа так сочувствует - нас же с СОВЕТСКИХ времён воспитывали в духе АНТИГОСУДАРСТВЕННИЧЕСТВА: &quot;охранитель&quot; - &quot;фу,бяка!&quot;, зато &quot;пламенный революционер&quot; - &quot;ай,молодец&quot;! Откровенных ТЕРРОРИСТОВ ГЕРОЯМИ СЧИТАТЬ учили, например - убийц-народовольцев! На многое нам Украина ГЛАЗА ОТКРЫЛА !!! Уважаемый мною Пучков-Гоблин как-то сказал,что-то вроде (дословно не помню): &quot;Чем ХУЖЕ в нашей истории описывается какой-либо исторический персонаж - тем ЛУЧШЕ он оказывается,если внимательнее историю почитать&quot;! Я бы добавил: И НАОБОРОТ !!! Так - Иван Грозный, Павел I, Бенкендорф и т.д. - за Россию и народ были,а декабристы, Герцен, Александры I-й и II-й,и пр....
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2 д.
Надежда
Борцунов с рЫжимом ВОН из России!
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2 д.

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