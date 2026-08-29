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Газета.ру

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Журналист Ди Баттиста экстренно госпитализирован на Кубе

Журналист Ди Баттиста экстренно госпитализирован на Кубе

Известный журналист Алессандро Ди Баттиста был экстренно госпитализирован на Кубе. Об этом сообщает Corriere della Sera.

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