Листала старую тетрадь. Обнаружила подборку текстов, написанных в 2016 году ( после того, как наших параолимпийцев отстранили от олимпиады) и ставших сегодня (после того, как недавно украинские фашисты снова расстреляли нашего раненого) ставших ещё более актуальными.
Наших раненых ОНИ добивали всегда...
Комментарии
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Bogdan Stupin
Вообще-то, даже ежели пишешь в облаке праведного гнева, не грех при этом думать. "...Какой же тварью надо быть, чтобы не будучи идейным нацистом, а просто ВСУшником, делать вот это всё..." А не "идейный нацист" - это кто? И чем он отличается от нациста идейного? Не ходит в черном эсэсовском мундире, не кричит "Хайль Гитлер!", а вопит "Слава Украине! Героям слава!"??? Впрочем, какое-то отличие всё-таки,видимо, есть. Недаром в гитлеровском вермахте бандеровщиной откровенно брезговали. Но охотно поручали им "операции" против населения оккупированных городов и деревень. Похоже,знали, что сжечь белорусскую деревню таким манером, как в Хатыни, или перерезать, как поляков на Волыни, - дело "особой тонкости". Как и вывезти "газвагеном" лежачих пациентов городской больницы в Таганроге прямиком в овраг за городом - лучше поручать полицейским ротам-батальонам, сформированным из хлопцев в "вышиванках".
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1 час.
М
ММ
Фарионша наконец сдохла, причем ее пристрелили!
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1 час.
EB
Elena Boyer
Не трогайте ни Царева, ни Монтян, ни Юру! Уважать их надо за поо-российскую позицию. Хватит ненависть разжигать. Автор- странный....
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6 мин.
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