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Наших раненых ОНИ добивали всегда...

Наших раненых ОНИ добивали всегда...

Листала  старую   тетрадь.  Обнаружила    подборку  текстов,     написанных   в  2016 году (  после того,   как   наших  параолимпийцев  отстранили  от  олимпиады)     и ставших   сегодня  (после того,  как     недавно      украинские  фашисты    снова    расстреляли  нашего  раненого)  ставших  ещё  более  актуальными.

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Комментарии
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Bogdan Stupin
Вообще-то, даже ежели пишешь в облаке праведного гнева, не грех  при этом думать. &quot;...Какой же тварью надо быть, чтобы не будучи идейным нацистом, а просто ВСУшником, делать вот это всё...&quot; А не &quot;идейный нацист&quot; - это кто? И чем он отличается от нациста идейного? Не ходит в черном эсэсовском мундире, не кричит &quot;Хайль Гитлер!&quot;, а вопит &quot;Слава Украине! Героям слава!&quot;??? Впрочем, какое-то отличие всё-таки,видимо, есть. Недаром в гитлеровском вермахте бандеровщиной откровенно брезговали. Но охотно поручали им &quot;операции&quot;  против населения оккупированных городов и деревень. Похоже,знали, что сжечь белорусскую деревню таким манером, как в Хатыни, или перерезать, как поляков на Волыни, - дело &quot;особой тонкости&quot;. Как и вывезти &quot;газвагеном&quot; лежачих пациентов городской больницы в Таганроге прямиком в овраг за городом - лучше поручать полицейским ротам-батальонам, сформированным  из хлопцев в &quot;вышиванках&quot;.
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Не трогайте ни Царева, ни Монтян,  ни Юру! Уважать их надо за поо-российскую позицию. Хватит ненависть разжигать. Автор- странный....
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