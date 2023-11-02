Сбер поднял ставки по ипотеке

Сбербанк в четверг, 2 ноября, сообщил, что с пятницы, 3 ноября, в связи с повышением Банком России ключевой ставки с 13% до 15% годовых повышается минимальная ставка по базовым ипотечным программам на 1,4 п.
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