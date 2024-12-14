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Гасите свет, дорогие друзья, всё: Абхазская независимость за чужой счёт оказалась фантомом. Что дальше?

Гасите свет, дорогие друзья, всё: Абхазская независимость за чужой счёт оказалась фантомом. Что дальше?

Иван Прохоров Кризис в отношениях России и Абхазии продолжает развиваться. Отключение света натолкнуло республику на внезапное открытие — своих денег на поддержание суверенитета у неё нет.

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Комментарии
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ЕС
Евгений Саваровский
Нужно брать пример с Америки, все давать за деньги.
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13 час.
Silver Kont
Пусть сажают обезьян на велосипеды и они им крутят педали, вырабатывая электричество....
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13 час.

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