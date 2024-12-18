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Поэт Алексей Никонов об альбоме «Последних танков в Париже» — «2084»

Поэт Алексей Никонов об альбоме «Последних танков в Париже» — «2084»

20 лет назад группа «Последние танки в Париже» выпустила поворотный альбом «2084». Лидер коллектива, поэт Леха Никонов, рассказал автору «Сноба» Егору Спесивцеву историю создания культовой пластинки — от начала и до конца.

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