Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Негодяя и просто сволочь оставили без последних штанов

Негодяя и просто сволочь оставили без последних штанов

У Невзоровых изъяли землю, дом и машину Суд признал супругов Невзоровых экстремистским объединением и изъял их имущество Супругов Невзоровых признали экстремистским объединением.

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Комментарии
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ап
анатолий панов
Так ему инадо, любителю &quot;меринов&quot;.
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12 час.
ЛС
Лора Сиваш
Всех надо встряхнуть,кто убежал и кто собирается. Чубайс особенно шустрый малый,прохиндей,рыжий пёс...
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8 час.
льюис кэрролл
Сколько таких сейчас в России, и их не обезжиривают. Ждут, когда они так же проявятся. Ждите. Но хотя бы смотрите, что в Венесуэле происходит.
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5 час.

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