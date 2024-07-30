У Невзоровых изъяли землю, дом и машину Суд признал супругов Невзоровых экстремистским объединением и изъял их имущество Супругов Невзоровых признали экстремистским объединением.
Негодяя и просто сволочь оставили без последних штанов
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ап
анатолий панов
Так ему инадо, любителю "меринов".
Ответить
12 час.
ЛС
Лора Сиваш
Всех надо встряхнуть,кто убежал и кто собирается. Чубайс особенно шустрый малый,прохиндей,рыжий пёс...
Ответить
8 час.
льюис кэрролл
Сколько таких сейчас в России, и их не обезжиривают. Ждут, когда они так же проявятся. Ждите. Но хотя бы смотрите, что в Венесуэле происходит.
Ответить
5 час.
Свежие комментарии