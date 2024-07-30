Негодяя и просто сволочь оставили без последних штанов

Всех надо встряхнуть,кто убежал и кто собирается. Чубайс особенно шустрый малый,прохиндей,рыжий пёс...

льюис кэрролл

Сколько таких сейчас в России, и их не обезжиривают. Ждут, когда они так же проявятся. Ждите. Но хотя бы смотрите, что в Венесуэле происходит.